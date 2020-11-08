الأرصاد تزف بشرى لمواطني السواحل الشمالية الغربية ..فيديو

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن مصر بصدد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والغربية خاصة السلوم ومطروح والضبعة وسيدي عبد الرحمن والإسكندرية وبلطيم والبحيرة وكفر الشيخ.





وأضاف "شاهين" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "الحدث اليوم"، إن الأمطار امتدت بكونها كثيفة ومتوسطة على جنوب الدلتا وبعض المناطق بالقاهرة، موضحا ان هناك فرصا لتساقط الأمطار على القطاع الغربي للبلاد.



وأكمل: خلال الساعات القادمة ستبدأ كمية الأمطار في الإنخفاض على السواحل الشمالية الغربية، ماعدا منطقة السلوم ومطروح، معقبا: صور السحاب المتداول في مطروح يتلخص في وجود سحب رعدية وممطرة وتكون على مسافة كبيرة ولهذا وارد تكون مثل هذه السحب.



