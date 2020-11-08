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أخبار العالم

بعد معاناته مع ترامب.. رئيس الصحة العالمية يغازل بايدن بتهنئة حارة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:07 م
رئيس منظمة الصحة
رئيس منظمة الصحة العالمية
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على صالح
ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الديمقراطي الامريكي المنتخب جو بايدن يخطط للتوقيع على عدد من الأوامر التنفيذية بعد تنصيبه، بما في ذلك الأمر المتعلق بإلغاء الانسحاب الأمريكي من منظمة الصحة العالمية.


وحول ذلك، هنأ رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم جبريسوس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جو بايدن قائلا: مبروك للرئيس المنتخب، أنا وزملائي نتطلع إلى العمل معك ومع فرقك. 

وأضاف: تظهر أزمات مثل جائحة كوفيد 19 أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح وسبل العيش. سويا

وتعاني المنظمة العالمية من القرار الذي اتخذه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بوقف التمويل الخاص بها مع استفحال أزمة وباء كورونا العام الجاري ولاسيما بعد تفشيه في الولايات المتحدة لتصبح أكبر دولة اخترقها الوباء في العالم، واتهمها الرئيس ترامب بالتواطؤ مع الصين في اخفاء معلومات عن انتشار الوباء ما ادى الى تفشيه.




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