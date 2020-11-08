بعد فرز 20 % من اللجان.. مرتضى منصور يتراجع مجددا للمركز الخامس.. فيديو

قال الكاتب الصحفي وائل المنجي مراسل قناة صدى البلد ، إنه تم الانتهاء من فرز 20 % من اللجان الانتخابية بدائرة ميت غمر.









وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مرتضى منصور يتراجع في ترتيب المرشحين بعد فرز 20 % من الأصوات.









وأضاف وائل المنجي، أن أحمد الألفى يتصدر المرشحين ويحصد 85 % من الأصوات حتى الآن في المؤشرات الأولية، يليه في المركز الثاني بدوي عبد اللطيف، ويحل في المركز الثالث محمود العزب، ويتنافس على المركز الرابع كل من عبد الفتاح البحراوي ومرتضى منصور.









وبدأت صباح اليوم، انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ويترقب آلاف المتابعين، المعركة الساخنة في مركز ميت غمر التى يتنافس فيها 35 مرشحا، من بينهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.









ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #مرتضي_منصور ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .