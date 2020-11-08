البرتقالة الخاسرة.. مضايقات تلاحق طريق ترامب.. تفاصيل

منذ خروج دونالد ترامب من سباق الانتخابات الرئاسية رسميًا ليلة أمس، وقرر التوجه إلى ملعب الجولف الخاص به، ولكن الهروب لم يفيد ترامب إذا حاصرته المضايقات سواء بلافتات أو من خلال هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي.





فقد تم الترحيب بـ دونالد ترامب بلافتة دون عليها عبارة "البرتقالة الخاسرة" أثناء ممارسته للجولف للمرة الثانية منذ خسارته الانتخابات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





ظهرت صور للمحتجين وهم يحملون اللافتة لدى وصوله إلى ناديه للجولف في فيرجينيا صباح اليوم، فقد شوهد شخص آخر يحمل لافتة تدعم جو بايدن وكمالا هارس.





فيما التقطت صورة أخرى لامرأة تحمل لافتة كتب عليها "حان وقت شفاء أمريكا" بينما كان ترامب يمر بها في طريقه إلى نادي ترامب الدولي للذهب في ستيرلينج.









وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يخرج فيها الرئيس الأمريكي الحالي للعب الجولف منذ أن خسر الانتخابات الرئاسية وفشل في الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض.





عندما تم إعلان جو بايدن الرئيس الجديد المنتخب ، كان ترامب يلعب الجولف ، حيث تم اعلامه بالأخبار، وأظهرت لقطات صورت أمس ترامب يرتدي قبعة بيضاء تحمل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" في نادي الجولف.



