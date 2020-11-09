زكي عبد الفتاح: بوب برادلي كان معجبا بمؤمن زكريا وكان يريد ضمه للمنتخب

تحدث زكي عبد الفتاح، مدرب حراس منتخب مصر سابقًا عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة للملاعب.





وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بوب برادلي كان معجب بمؤمن زكريا وكان يريد ضمه للمنتخب".





وأوضح: "مؤمن لاعب جيد وموهوب وأي مدرب يحتاجه في تشكيله وبوب برادلي كان بعجب بقدراته كثيرًا وكان يريد ضمه في صفوف الفراعنة عندما كان مديرًا فنيًا".



