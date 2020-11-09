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رياضة

زكي عبد الفتاح: بوب برادلي كان معجبا بمؤمن زكريا وكان يريد ضمه للمنتخب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:50 ص
بوب برادلي
بوب برادلي
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عمرو ابوبكر
تحدث زكي عبد الفتاح، مدرب حراس منتخب مصر سابقًا عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة للملاعب. 

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بوب برادلي كان معجب بمؤمن زكريا وكان يريد ضمه للمنتخب".

وأوضح: "مؤمن لاعب جيد وموهوب وأي مدرب يحتاجه في تشكيله وبوب برادلي كان بعجب بقدراته كثيرًا وكان يريد ضمه في صفوف الفراعنة عندما كان مديرًا فنيًا".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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