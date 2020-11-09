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رياضة

محمد فضل يحتفل بعيد ميلاد نجله

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:13 ص
محمد فضل
محمد فضل
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مصطفى كرم
هنأ الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، نجله الأكبر بعيد ميلاده. 

ونشر فضل مجموعة من الصور له مع نجله وأسرته وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا تقي ويارب ايامكم كلها حلوة وخير وعوض وصحة وستر ربنا يحفظك من كل شر انت وشريفة ودائما فخور بيك يا حبيبي  وبردوا مفيش بطاقة". 

ووقعت مؤخرا مشادة قوية بين نجم نادي الأهلي، محمود كهربا، ومحمد فضل، عضو اللحنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة المصري، خلال تسلم النادي الأحمر درع الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.

وقال هاني حتحوت، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن لجنة الانضباط متمسكة بمعاقبة محمود عبدالمنعم "كهربا"، بسبب أزمته مع محمد فضل، أثناء الاحتفال بتسليم درع الدوري للنادي الأهلي في ختام مباريات الدوري العام.


وأشار إلى أن اللاعب محمود كهربا، يوقع على محضر رسمي بالاعتذار لمحمد فضل، لما بدر منه خلال احتفالية تسليم درع الدوري للأهلي.

واختتم: لجنة الانضباط متمسكة بمعاقبة اللاعب، حتى لا تتكرر مثل تلك الأفعال مجددا، وللمحافظة على هيبة مسئولي اتحاد الكرة، مشيرا إلى أن العقوبة لن تكون كبيرة بعد اعتذار اللاعب. 

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