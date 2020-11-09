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أكبر قافلة إنسانية.. تحيا مصر يجهز مليون كرتونة غذاء و750 ألف قطعة ملابس للبسطاء

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:17 ص
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
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نورهان رأفت
قال شادي سالم ، مدير إدارة المشروعات بصندوق "تحيا مصر" ، إن الصندوق يهدف لإطلاق عدد من المبادرات ، تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ، في المجالات الصحية والاجتماعية .

وأضاف شادي سالم ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، المذاع على فضائية "تن" ، أن الصندوق يجهز حاليا أكبر قافلة إنسانية ، وتتضمن توفير المواد الغذائية ، بإجمالي عدد مليون كرتونة مواد غذائية ، ومليون شنطة دواجن ، تحتوي كل شنطة منها على 300 جرام من الدواجن ، بالإضافة إلى قافلة خاصة لتوفير 50 ألف صندوق ملابس ، يتضمن الواحد منها 13 قطعة ملابس .

وأشار مدير إدارة المشروعات بصندوق "تحيا مصر" إلى أن المبادرة تأتي من منطلق الحماية الاجتماعية ، موضحا أنها تستهدف كافة محافظات الجمهورية ، بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي .

ولفت "سالم" إلى أن توزيع المواد الغذائية والمساعدات يعتمد على قواعد البيانات ، والتي تتواجد لدى مؤسسات المجتمع المدني ، لإستهداف الفئات الأولى بالرعاية .

وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية زيادة حجم برامج الدعم المقدمة من الصندوق لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين وتكثيف نشاطه من خلال مختلف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، مع الأخذ في الاعتبار حلول فصل الشتاء، وبداية العام الدراسي الحالي.

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بالبدء في تفعيل وإطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق تحيا مصر بقيمة إجمالية مليار جنيه لتشمل البرامج التالية :

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