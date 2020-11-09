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مصلحة الضرائب: نتلقى الشكاوى والاستفسارات على الخط الساخن 16395

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:17 ص
الدكتور محسن الجيار،
الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لنشر الوعي فى كل الأماكن،

 مشيرا إلى أنه بالفترة الحالية يتم الدخول على موسم تقديم إقرار ضرائب الدخل، حيث يتم دمج التوعية بتلك الإجراءات مع هذا الموسم.

وأضاف "الجيار" خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك خط ساخن تابع لمصلحة الضرائب لتلقى الاستفسارات والشكاوى وهو 16395.

وتابع أنه لن يترتب على القانون زيادة فى الأسعار الضريبية أو وجود ضربية جديدة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنفيذ وإدارة مجموعة من الضرائب، حيث أن كل قانون من القوانين كان يتضمن مجموعة من القواعد الضريبية.

وأكد أن قانون الإجراءات الضريبية تم تطبيقه بشكل رسمى فور صدوره، كما أنه خصص بابا كاملا عن كيفية إنهاء النزاعات الضريبية.

وأشار إلى أنه بداية من يوم 15 نوفمبر سيتم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل رسمى.

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