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أخبار البلد

لنقل 3400 راكب.. مصر للطيران تسير 35 رحلة جوية على مدار اليوم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير  35 رحلة دولية على مدار الوم الاثنين، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها  الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل 3400 ‪ راكب. 

وقالت مصر للطيران،إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم رحلة واحدة إلى كل من واشنطن، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول، دبي، أبوظبي، فرانكفورت، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، نيروبي، مسقط، اربيل، الخرطوم، و 6 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و مرسي علم و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 340‪0 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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