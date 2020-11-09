لنقل 3400 راكب.. مصر للطيران تسير 35 رحلة جوية على مدار اليوم

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 35 رحلة دولية على مدار الوم الاثنين، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل 3400 ‪ راكب.





وقالت مصر للطيران،إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم رحلة واحدة إلى كل من واشنطن، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول، دبي، أبوظبي، فرانكفورت، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، نيروبي، مسقط، اربيل، الخرطوم، و 6 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و مرسي علم و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 340‪0 راكب.



