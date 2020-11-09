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اقتصاد

تعرف على آخر التطورات في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:04 م
المرحلة الأولى بالعاصمة
المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية
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آمنة عبدالعظيم
استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته التفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة، بعقد اجتماع موسع لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واطمأن الوزير ، على تنفيذ أعمال المرافق بالحى الحكومى، ومنطقة الوزارات، والأحياء السكنية، وتغذية تلك المناطق بمياه الشرب، حيث قدم المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عرضًا مفصلًا بالموقف الحالى لأعمال المرافق، ومصادر تغذية العاصمة بالمياه.

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كما التقى وزير الإسكان بشركات المقاولات العاملة بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستشاري المشروع، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، حيث قدم المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفنى للوزير، عرضًا تفصيليًا عن موقف تنفيذ الأعمال المختلفة بالمشروع.

وتابع الوزير أيضا، موقف تنفيذ الأعمال، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وبلغ ارتفاع البرج حاليًا 251 مترًا، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، والإسراع بمعدلات التنفيذ لكل المشروعات الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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