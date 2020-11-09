إيقاف مسئول الدفع الإلكتروني بأوقاف أبو حمص وإحالته للتحقيق

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف عادل أحمد شعبان مسئول الدفع الإلكتروني بإدارة أوقاف أبو حمص ثاني بمديرية أوقاف البحيرة عن العمل ، لما نسب إليه من مخالفات ، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام وزارة الأوقاف . وذلك بناء على المذكرة الواردة من مديرية أوقاف البحيرة والمرفوعة من رئيس قطاع المديريات الإقليمية .

وقرر وزير الأوقاف تزويد جميع الأئمة الموفدين بمختلف دول العالم بسلسلة رؤية للفكر المستنير, كما سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتزويد المراكز الإسلامية في الخارج بأعداد وفيرة منها , وبخاصة “رؤية” المترجمة.

وعلل الوزير هذا القرارنظرًا لما تتضمنه سلسلة “رؤية” للفكر المستنير التي تصدر بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام , وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص ومراميها وعدم الوقوف عند ظواهرها , والتي صدر منها حتى الآن 22 إصدارًا من خلال التعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب , وهناك ثلاثة إصدارات أخرى تحت الطبع , إضافة إلى صدور أربعة أعداد من “رؤية” المترجمة وهناك ستة أعداد تحت الطبع , وصدور عددين من “رؤية” للنشء , وهناك عددان تحت الطبع.