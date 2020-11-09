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ديني

إيقاف مسئول الدفع الإلكتروني بأوقاف أبو حمص وإحالته للتحقيق

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:33 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
  قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف عادل أحمد شعبان مسئول الدفع الإلكتروني بإدارة أوقاف أبو حمص ثاني بمديرية أوقاف البحيرة عن العمل ، لما نسب إليه من مخالفات ، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام وزارة الأوقاف . وذلك بناء على المذكرة الواردة من مديرية أوقاف البحيرة والمرفوعة من رئيس قطاع المديريات الإقليمية .

وقرر وزير الأوقاف تزويد جميع الأئمة الموفدين بمختلف دول العالم بسلسلة رؤية للفكر المستنير, كما سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتزويد المراكز الإسلامية في الخارج بأعداد وفيرة منها , وبخاصة “رؤية” المترجمة.

وعلل الوزير هذا القرارنظرًا لما تتضمنه سلسلة “رؤية” للفكر المستنير التي تصدر بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام , وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص ومراميها وعدم الوقوف عند ظواهرها , والتي صدر منها حتى الآن 22 إصدارًا من خلال التعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب , وهناك ثلاثة إصدارات أخرى تحت الطبع , إضافة إلى صدور أربعة أعداد من “رؤية” المترجمة وهناك ستة أعداد تحت الطبع , وصدور عددين من “رؤية” للنشء , وهناك عددان تحت الطبع.

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