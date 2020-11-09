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ثقافة

6700 كتاب ودورية سينمائية نادرة بمكتبة "الثقافة السينمائية"

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:58 م
المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما
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القسم الثقافي
يقدم المركز القومي للسينما، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، خدمة ثقافية من خلال "مكتبة سينمائية" بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

تتضمن المكتبة (٦٧٠٠) كتاب ودورية سينمائية نادرة، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، كما تضم كتب نادرة في مختلف فروع السينما "السيناريو، الإخراج، الديكور، المونتاج، التصوير، النقد السينمائي".

ويقدم المركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، المكتبة السينمائية مجانا للباحثين وطلاب أكاديمية الفنون وكليات الإعلام والمهتمين بفروع السينما المختلفة، تحت إشراف الناقد السينمائي مجدي الشحري مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

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