6700 كتاب ودورية سينمائية نادرة بمكتبة "الثقافة السينمائية"

يقدم المركز القومي للسينما، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، خدمة ثقافية من خلال "مكتبة سينمائية" بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.





تتضمن المكتبة (٦٧٠٠) كتاب ودورية سينمائية نادرة، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، كما تضم كتب نادرة في مختلف فروع السينما "السيناريو، الإخراج، الديكور، المونتاج، التصوير، النقد السينمائي".



