جت فجأة.. أنتيكا ينشر صور خطوبته على الإعلامية هند مدحت





وأعلنا الثنائي أنتيكا المصور الفوتوغرافي الشهير والإعلامية هند مدحت فاروق خطبتهما، بعد نشر صور لهما عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





كتب أنتيكا على صفحته: "الحمدلله قرأنا الفاتحة ، عقبال العمر كله ، ادعولنا ربنا يوفقنا في حياتنا و يكرمنا مع بعض".







وعلقت هند على الصور التي نشرتها مازحة مع جمهورها: "جت فجأة !".





قدم عدد كبير من متابعي الثنائي على السوشيال ميديا التهنئات والمباركات، معبرين عن فرحتهم بذلك الارتباط.



نشر المصور الشهير حسام أنتيكا صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام تجمعه بالإعلامية الشابة هند مدحت فاروق.