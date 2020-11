جت فجأة.. أنتيكا ينشر صور خطوبته على الإعلامية هند مدحت

View this post on Instagram

الحمدلله قرأنا الفاتحه عقبال العُمر كله 🤎 ادعولنا ربنا يوفقنا في حياتنا و يكرمنا ببعض دايمًا 🤍 . . . . . Pants from : @moamenawadofficial Flowers from my fav : @keniflower