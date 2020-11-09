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أخبار العالم

بعد فوز بايدن.. ألمانيا توضح خريطة التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:58 م
ألمانيا توضح خريطة
ألمانيا توضح خريطة التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة
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قسم الخارجي
أعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، أنها تعتزم الوصول لسياسة تجارية جديدة مع أمريكا بعد فوز بايدن. 

وأعربت الخارجية الألمانية عن رغبتها في إعادة التعاون مع أمريكا في ملفات كانت قد انسحبت منها، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها. 

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن " ليس كل شيء سيتغير في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكن الأمور ستتحسن".

وكانت  المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد أدلت، صباح اليوم الاثنين، ببيان حول نتيجة الانتخابات الأمريكية في ديوان المستشارية ببرلين أشادت خلاله بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

وأضافت أنه من الضروري مواصلة العمل على العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا.

ولفتت ميركل إلى أن بايدن يعرف ألمانيا جيدا ويجلب معه خبرة من عقود من السياسة المحلية والأجنبية، داعية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الوقوف معا لمواجهة التحديات.

وقالت المستشارة الألمانية "إننا بحاجة إلى الوقوف جنبا إلى جنب نحن والولايات المتحدة في التصدي لفيروس كورونا، وتغير المناخ، والإرهاب".

وشددت ميركل على "أننا نتشارك القيم الأساسية والمصالح مع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن "الألمان والأوروبيين يعرفون أننا بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية في هذه الشراكة مع الولايات المتحدة".

من جهة أخرى، اعتبرت ميركل أن كامالا هاريس، التي فازت بمنصب نائبة الرئيس الأمريكي، هي مصدر إلهام للعديد من النساء.


وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، يوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وكانت ميركل قد هنأت بايدن بالفعل، وأعربت عن سعادتها بالتعاون المستقبلي بين البلدين.

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