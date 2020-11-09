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رياضة

وزير الرياضة يتواصل هاتفيا مع محمد صلاح للاطمئنان على إنهاء إجراءات سفره إلى مصر

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:03 م
وزير الرياضة - محمد
وزير الرياضة - محمد صلاح
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ريهام بكير
أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم، وذلك فى إطار الاطمئنان على انتهاء إجراءات وصوله اليوم للمشاركة مع المنتخب المصري لكرة القدم خلال اللقاءين المرتقبين مع منتخب توجو في مباراتي الذهاب والإياب والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

وأوفد وزير الرياضة مندوبين من مراسم وزارة الشباب والرياضة لاستقبال محمد صلاح لدى وصوله مساء اليوم الاثنين إلى مطار القاهرة.

فى سياق متصل يشهد الدكتور أشرف صبحي مساء اليوم المران الخاص بالمنتخب المصرى والذى يقام فى السابعة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى وذلك لمؤازرة المنتخب وجهازه الفني والادارى قبيل مبارياته مع منتخب توجو.

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