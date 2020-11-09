وزير الرياضة يتواصل هاتفيا مع محمد صلاح للاطمئنان على إنهاء إجراءات سفره إلى مصر

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم، وذلك فى إطار الاطمئنان على انتهاء إجراءات وصوله اليوم للمشاركة مع المنتخب المصري لكرة القدم خلال اللقاءين المرتقبين مع منتخب توجو في مباراتي الذهاب والإياب والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.





وأوفد وزير الرياضة مندوبين من مراسم وزارة الشباب والرياضة لاستقبال محمد صلاح لدى وصوله مساء اليوم الاثنين إلى مطار القاهرة.



