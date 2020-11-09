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حوادث

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:21 م
مشاجرة
مشاجرة
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يوسف رجب

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصا بين عائلتين بمنطقة نجع إبراهيم خليل بمدينة قنا.

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تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، بإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بمنطقة نجع ابراهيم خليل بالحميدات.

وتبين إصابة كل من: سعيد أبوالوفا سعيد 60 عاما، جرح بفروة الرأس، عبدالله سعيد أبو الوفا 36 عاما، محمود رمضان أحمد 38 عاما، بجروح وكدمات متفرقة.


من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق قنا، بسيارتى إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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