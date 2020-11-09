إلغاء نظام القديم بمادة الرياضيات وتنبيه من الأزهر للطلاب.. تعرف عليه

نبه قطاع المعاهد الأزهرية، على الطلاب الراسبين في مادة الرياضيات بالصف الثالث الثانوي نظام قديم، بأنه سيتم امتحان الطلاب الراسبين في فرع أو فرعين على النظام الحديث "الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية" وذلك بعد قرر وكيل الأزهر، بإلغاء نظام الرياضيات "نظام قديم".
وأوضح قطاع المعاهد، أنه سيتم تعديل درجة الفرع الممتحن فيه والفرع الناجح فيه وفق معادلة الدرجة لكل حالة على حدة.
أما بالنسبة للطلاب الراسبين في الفروع الثلاثة للرياضيات، فسيتم امتحانهم على النظام الحديث في الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية دون الحاجة لمعادلة.
وأعلن قطاع المعاهد الازهرية، أنه في ضوء تقديم الخدمات الإلكترونية للطلاب واستخدام التعليم الهجين لمساعدة الطلاب في الحصول على التحصيل العلمي بالمراحل التعليمية، فإنه يتم التنبيه على جميع المعاهد الأزهرية بالنشر حتى يتمكن الطلاب بما تم اتخاذه نحو إعلامهم.
وأوضح قطاع المعاهد، أنه ينبغي التعرف على القنوات والمواقع التي تقوم ببث الحلقات التعليمية للطلاب سواء كانت تليفزيونية أو عبر الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية والصفحة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي للأزهر الشريف بقطاع المعاهد على فيس بوك.
ويقوم المركز الإعلامي التعليمي بنشر جداول بث الحلقات التعليمية من خلال التليفزيون المصري وكل ما يتعلق بالبرامج التعليمية والكتب الدراسية والمراجعات من خلال الراوبط التالية:
القناة الرسمية للازهر الشريف على يوتيوب من هنا
الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي على فيس بوك من هنا القناة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي على يوتيوب من هنا موقع البرامج التعليمية بالتليفزيون المصري من هنا بنك المعرفة المصري من هنا