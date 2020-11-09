إلغاء نظام القديم بمادة الرياضيات وتنبيه من الأزهر للطلاب.. تعرف عليه

نبه قطاع المعاهد الأزهرية، على الطلاب الراسبين في مادة الرياضيات بالصف الثالث الثانوي نظام قديم، بأنه سيتم امتحان الطلاب الراسبين في فرع أو فرعين على النظام الحديث "الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية" وذلك بعد قرر وكيل الأزهر، بإلغاء نظام الرياضيات "نظام قديم".





وأوضح قطاع المعاهد، أنه سيتم تعديل درجة الفرع الممتحن فيه والفرع الناجح فيه وفق معادلة الدرجة لكل حالة على حدة.





أما بالنسبة للطلاب الراسبين في الفروع الثلاثة للرياضيات، فسيتم امتحانهم على النظام الحديث في الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية دون الحاجة لمعادلة.



