ألسن عين شمس تستعرض النصائح الذهبية للالتحاق بالعمل الدبلوماسي

أكدت أ.د سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن إدارة الكلية لا تألوا جهدًا في دعم طلاب الألسن بكل الخبرات والمهارات لتأهيلهم للعمل في مختلف القطاعات المجتمعية؛ لا سيما السلك الدبلوماسي، الذي يعد ركنًا أساسيا يضعه طلاب الألسن صوب أعينهم منذ اليوم الأول لالتحاقهم بأحد أكبر القلاع التعليمية للغات على مستوى الشرق الأوسط والعالم وهي كلية الألسن بجامعة عين شمس التى أنشأها العالم الجليل رفاعة الطهطاوى، لإعداد جيلًا قادر على أداء واجبه في نقل الحضارات المختلفة من وإلى وطننا الحبيب.





جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح أولى الندوات الثقافية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١، بعنوان "الإعداد للعمل بالسلك الدبلوماسى"، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر فيها أ.د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون المصرية الخارجية.