صلي وقلي.. هل يجب الالتزام بعلامات الوقوف في المصحف.. الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "علامات الوقوف في المصحف مثل صلي وقلي، هل يأثم الإنسان إن يلتزم بها وقرأ الآية كاملة؟.





وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه لا يأثم الإنسان إذا ترك العمل بها ولم ينفذها، فعلامات الوقوف وضعوها قديما واختلف فيمن وضعها، ومفادها أنها توضح كيفية القراءة





وتابع: قالوا أنه يتم الوقف عند جملة مفيدة إما منتهية وأدت المعنى، فالوقف أولى، أو كانت الجملة شبه تامة، فالوصل يكون أولى، وقلي معناه الوصل جائز والوقف أولى.





وأشار إلى أن هناك علامة الميم يكون عندها الوقف لازم، حتى لا يلتبس المعنى أو يفهم بمعنى آخر، وكذلك حرف "لا" يكون الوقف ممنوع.





وذكر أنه من السنة في القراءة، الوقوف عند رأس كل آية في المصحف، وعند الوصل لا حرج في ذلك.





قراءة القرآن من الهاتف

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، جاء فيه،: " هل قراءة القرآن في الهاتف أقل ثواب من القراءة في المصحف؟.

أجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر صفحته على الفيسبوك قائلًا: "إن ثواب القراءة في المصحف زيادة أجر وبركة، ولكن حال توافر الهاتف فقط، فيجوز القراءة فيه".

كما أجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال "هل قراءة القرآن من الهاتف المحمول أقل ثوابًا من القراءة في المصحف وهل هذا يُعد هجرًا للمصحف؟".

وأوضح "وسام" أنه لا حرج من قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول وهو نفس ثواب القراءة من المصحف الورقي ولا اختلاف بينهما، وفيما يخص هجر المصحف المقصود به هو ترك كلام الله عز وجل وعدم قراءته فقال مجازًا هجر المصحف، فأينما يرى الإنسان راحته فليفعل الأهم ان يؤدي المطلوب منه وهو الحفاظ على قراءة كلام الله عز وجل.