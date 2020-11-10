فايزر تعلن انتهاء عهد كورونا.. الوصول لأول لقاح بفعالية 90% بعد يومين من فوز بايدن.. ترامب يحتفل وتوقيت الإعلان يثير الجدل.. ورئيس الشركة يرد: السياسة لا توجهنا

- "فايزر" والشريك الألماني "بيو ان تك" أول صانعي أدوية ينشرون بيانات نجاح وفعالية أول لقاح ضد كورونا

- فايزر: لا توجد مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة ونتوقع الحصول على إذن لاستخدام اللقاح

- الولايات المتحدة دفعت 1.95 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة أولية من لقاح فايزر

- فايزر تتوقع توفير ما يصل إلى 50 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجاري

- أسهم شركة الأدوية تقفز بالأسواق العالمية وارتفاع مؤشر داو جونز 1200 نقطة عقب الإعلان









وتعد شركة فايزر، التي طورت اللقاح مع شركة "بيو إن تك" الألمانية للأدوية، أول من أصدر بيانات ناجحة بناءً على تحليل مؤقت من تجربة سريرية واسعة النطاق.





وأثار توقيت الإعلان، الذي جاء بعد وقت قصير من إعلان المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية جو بايدن الفوز وبعد أقل من أسبوع من الانتخابات، أسئلة بالفعل نظرًا لأن ترامب قال مرارًا وتكرارًا إن اللقاح سيكون جاهزًا قبل الانتخابات.





وكانت شركة فايزر قد ذكرت في البداية إنها ستعرف ما إذا كان لقاحها ساري المفعول بحلول أكتوبر، لكنها غيرت هذا الجدول الزمني الشهر الماضي لتقول إنها تتوقع الحصول على إذن أمريكي من إدارة الغذاء والدواء في الأسبوع الثالث من نوفمبر لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ.





فيما لا تزال شركة الأدوية على المسار الصحيح للوفاء بهذا الجدول الزمني.





في إعلانها اليوم، قالت فايزر إن نتائج التحليل المؤقت أُعلنت بعد مناقشة مع إدارة الغذاء والدواء، ولم يتضح بعد بالضبط ما الذي تضمنته تلك المناقشات أو متى حدثت.









وأضافت الشركة فقط، بناءً على تلك المناقشات، أنها اختارت إجراء التحليل المؤقت بناءً على 62 حالة على الأقل بدلًا من الرقم الأولي 32 حالة. تتعلق القضايا بعدد 44000 شخص شاركوا في المحاكمة الذين أصيبوا بـ كوفبيد 19.





وانتهى معدل 90 في المائة على أساس 94 حالة.





ويعد الكشف عن مثل هذه البيانات المبكرة أمرًا غير معتاد في تجربة إكلينيكية ولم يتضح على الفور سبب اختيار شركة فايزر للإعلان عن النتائج المبكرة اليوم.





وسعى الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس أبحاث اللقاحات على الفور إلى إبعاد نفسيهما عن توقيت الإعلان، وأصرّا على أنهما لم يكونا مدفوعين بالسياسة.





ودفعت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب 1.95 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة أولية من لقاح فايزر.





وتذكر شركة فايزر إنه قد يكون لديها ما يصل إلى 50 مليون جرعة متاحة بحلول نهاية العام الجاري إذا تمت الموافقة عليها.





وارتفعت الأسهم في شركة الأدوية الأمريكية بنسبة 9 في المائة، كما قفزت الأسواق العالمية مع ارتفاع مؤشر داو جونز 1200 نقطة عقب الإعلان.





واحتفل ترامب، الذي لم يتنازل بعد لهزيمته في الانتخابات، بالأخبار، وغرد: "سوق الأسهم يرتفع عاليا .. وقريبًا جدا، سيكون هناك لقاح فعال بنسبة 90٪، وهذه أخبار رائعة!"





وكان ابنه، دون الابن، متشككًا، وغرد قائلا: "التوقيت هذا رائع جدًا، لا شيء شائن بشأن التوقيت هذا على الإطلاق، أليس كذلك؟"



