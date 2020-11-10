فايزر تعلن انتهاء عهد كورونا.. الوصول لأول لقاح بفعالية 90% بعد يومين من فوز بايدن.. ترامب يحتفل وتوقيت الإعلان يثير الجدل.. ورئيس الشركة يرد: السياسة لا توجهنا

- "فايزر" والشريك الألماني "بيو ان تك" أول صانعي أدوية ينشرون بيانات نجاح وفعالية أول لقاح ضد كورونا
- فايزر: لا توجد مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة ونتوقع الحصول على إذن لاستخدام اللقاح
- الولايات المتحدة دفعت 1.95 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة أولية من لقاح فايزر
- فايزر تتوقع توفير ما يصل إلى 50 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجاري
- أسهم شركة الأدوية تقفز بالأسواق العالمية وارتفاع مؤشر داو جونز 1200 نقطة عقب الإعلان
كشفت شركة فايزر أن بياناتها الأولية أظهرت أن لقاح كورونا - كوفيد 19 الخاص بها قد يكون فعالًا بنسبة 90٪ - وهو نصر تم الإعلان عنه بعد 48 ساعة فقط من خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن والذي اصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.
وتعد شركة فايزر، التي طورت اللقاح مع شركة "بيو إن تك" الألمانية للأدوية، أول من أصدر بيانات ناجحة بناءً على تحليل مؤقت من تجربة سريرية واسعة النطاق.
وأثار توقيت الإعلان، الذي جاء بعد وقت قصير من إعلان المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية جو بايدن الفوز وبعد أقل من أسبوع من الانتخابات، أسئلة بالفعل نظرًا لأن ترامب قال مرارًا وتكرارًا إن اللقاح سيكون جاهزًا قبل الانتخابات.
وكانت شركة فايزر قد ذكرت في البداية إنها ستعرف ما إذا كان لقاحها ساري المفعول بحلول أكتوبر، لكنها غيرت هذا الجدول الزمني الشهر الماضي لتقول إنها تتوقع الحصول على إذن أمريكي من إدارة الغذاء والدواء في الأسبوع الثالث من نوفمبر لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ.
فيما لا تزال شركة الأدوية على المسار الصحيح للوفاء بهذا الجدول الزمني.
في إعلانها اليوم، قالت فايزر إن نتائج التحليل المؤقت أُعلنت بعد مناقشة مع إدارة الغذاء والدواء، ولم يتضح بعد بالضبط ما الذي تضمنته تلك المناقشات أو متى حدثت.
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وأضافت الشركة فقط، بناءً على تلك المناقشات، أنها اختارت إجراء التحليل المؤقت بناءً على 62 حالة على الأقل بدلًا من الرقم الأولي 32 حالة. تتعلق القضايا بعدد 44000 شخص شاركوا في المحاكمة الذين أصيبوا بـ كوفبيد 19.
وانتهى معدل 90 في المائة على أساس 94 حالة.
ويعد الكشف عن مثل هذه البيانات المبكرة أمرًا غير معتاد في تجربة إكلينيكية ولم يتضح على الفور سبب اختيار شركة فايزر للإعلان عن النتائج المبكرة اليوم.
وسعى الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس أبحاث اللقاحات على الفور إلى إبعاد نفسيهما عن توقيت الإعلان، وأصرّا على أنهما لم يكونا مدفوعين بالسياسة.
ودفعت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب 1.95 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة أولية من لقاح فايزر.
وتذكر شركة فايزر إنه قد يكون لديها ما يصل إلى 50 مليون جرعة متاحة بحلول نهاية العام الجاري إذا تمت الموافقة عليها.
وارتفعت الأسهم في شركة الأدوية الأمريكية بنسبة 9 في المائة، كما قفزت الأسواق العالمية مع ارتفاع مؤشر داو جونز 1200 نقطة عقب الإعلان.
واحتفل ترامب، الذي لم يتنازل بعد لهزيمته في الانتخابات، بالأخبار، وغرد: "سوق الأسهم يرتفع عاليا .. وقريبًا جدا، سيكون هناك لقاح فعال بنسبة 90٪، وهذه أخبار رائعة!"
وكان ابنه، دون الابن، متشككًا، وغرد قائلا: "التوقيت هذا رائع جدًا، لا شيء شائن بشأن التوقيت هذا على الإطلاق، أليس كذلك؟"
وتحدث ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، عن توقيت النتائج، قائلًا إن "الانتخابات الرئاسية كانت دائمًا موعدًا مصطنعًا".
وأضاف "لا يوجد شخص يشعر بالارتياح أكثر من رؤية هذه النتيجة، إنه يوم عظيم للعلم، ويوم عظيم للبشرية عندما تدرك أن لقاحك أثبت أكثر من 90 بالمائة من الفعالية".
وكان ترامب، خلال حملته، قد أعلن أن اللقاح سيكون جاهزًا قبل الانتخابات، وذكر مرارا شركة فايزر كمرشح واعد.
وأضاف "بورلا" لصحيفة نيويورك تايمز، في تصريحات اليوم الاثنين، قائلا أن "ترامب ضغط عليه في الفترة التي سبقت الانتخابات كي يكون اللقاح جاهزا".
وتابع: "في كل مرة تحدثت فيها مع الرئيس، أخبرته أنه لا ينبغي أن يقلق بشأن معايير السلامة أو الفعالية، لكننا سنفعل ذلك بالسرعة التي يسمح لنا بها العلم"
وحاولت كاثرين يانسن، نائبة رئيس شركة فايزر ورئيسة أبحاث وتطوير اللقاحات، أيضًا إبعاد نتائج اللقاح عن السياسة من خلال الإصرار على أن توقيت نتائج التجربة لم يكن مرتبطًا بالانتخابات.
وفي 13 سبتمبر الماضي، حدد الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، أنتوني بورلا، موعد اطلاق اللقاح، قائلا "إنهم سيعرفون ما إذا كان اللقاح فعالًا بحلول نهاية أكتوبر".
وفي 16 أكتوبر، عقد خطاب مفتوح، وعد خلاله بورلا مرة أخرى بمعرفة ما إذا كان اللقاح ساري المفعول بحلول نهاية أكتوبر.
وقال بورلا "إن الشركة لن تعرف ما إذا كانت المكونات الثلاثة - الفعالية والأمان والتصنيع - على قدم المساواة حتى الأسبوع الثالث من نوفمبر"
وفي 30 أكتوبر وحتى يوم أمس 8 نوفمبر، كانت لا يوجد تحديث بشأن فعالية اللقاح
وأعلنت شركة فايزر اليوم الاثنين 9 نوفمبر عن نتائج دراسة الفعالية، وتقول إنها وسعت محيطها بعد استشارة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) ولكنها لم تذكر متى أو لماذا ؟
وقالت لصحيفة نيويورك تايمز - في مقابلة نُشرت بعد وقت قصير من إعلان الإعلان - إنها علمت بالنتائج يوم الأحد بعد الساعة الواحدة مساءً بقليل - بعد 24 ساعة من إعلان بايدن الفائز.
وقال يانسن: "لقد قلنا دائمًا أن العلم يقود الطريقة التي نتصرف بها - وليس السياسة"، مضيفًا أن فايزر لم تحصل على أي تمويل فيدرالي للمساعدة في أبحاثها وتطوير اللقاحات.
ورحب الرئيس المنتخب عن الحزب الديمقراطي جو بايدن بنتائج اللقاح الواعدة في نفس اليوم الذي كشف فيه فريقه الانتقالي عن أعضاء فريقه العامل المعني بفيروس كورونا المكلف بتطوير طريقة تعامل إدارته مع الوباء.
وقال بايدن، إن مستشاريه في مجال الصحة العامة أُبلغوا بالأخبار الليلة الماضية، لكن نهاية معركة كوفيد 19 لا تزال على بعد أشهر.
وتأتي هذه الأخبار في أعقاب الجدول الزمني المعلن مسبقًا من قبل مسؤولي الصناعة والذي توقع الموافقة على اللقاح بحلول أواخر نوفمبر.
وقال بايدن: حتى إذا تم تحقيق ذلك، وتم تطعيم بعض الأمريكيين في وقت لاحق من العام الجاري، فسيستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يكون هناك تطعيم واسع النطاق في هذا البلد.
وحث الأمريكيين على الاستمرار في ارتداء الأقنعة والمسافة الاجتماعية، قائلا إن "أخبار اليوم لا تغير هذا الواقع الملح".
وإعلان فايزر لا يعني على وجه اليقين أن لقاحًا وشيكًا، فقد نظر هذا التحليل المؤقت في 94 إصابة مسجلة حتى الآن في دراسة شملت ما يقرب من 44000 شخص في الولايات المتحدة وخمسة بلدان أخرى.
ولا تخطط شركة فايزر لإيقاف دراستها حتى تسجل 164 إصابة بين جميع المتطوعين - وهو رقم وافقت عليه إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) وكافٍ لمعرفة مدى نجاح اللقاح.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أيضًا إنه يجب على الشركات تتبع نصف المشاركين فيها بحثًا عن الآثار الجانبية لمدة شهرين على الأقل، والتي تقول شركة فايزر إنها تتوقع الوصول إليها في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة فايزر قد قال سابقًا، إن الشركة ستعرف ما إذا كان لقاحها ساري المفعول بحلول أكتوبر.
ومع ذلك، قام بتغيير الجدول الزمني، في منتصف أكتوبر قائلًا إن "الشركة لن تكون مستعدة للتقدم بطلب للحصول على إذن إدارة الغذاء والدواء حتى أواخر نوفمبر".
وقالت شركة فايزر، إن نتائج التحليل المؤقت أُعلنت بعد مناقشة مع إدارة الغذاء والدواء، لكن لم يتضح على الفور ما الذي ينطوي عليه ذلك أو متى حدث.
واضافت الشركة إنها قررت مؤخرًا إسقاط التحليل المؤقت لـ 32 حالة وإجراء التحليل الأول لما لا يقل عن 62 حالة، وبحلول وقت إجراء التحليل، تم تضمين 94 حالة.
ويعتبر معدل الفعالية البالغ 90 بالمائة أعلى من 50 بالمائة من الفعالية التي تتطلبها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للقاح.
وحذرت الشركة من أن معدل الحماية الأولي قد يتغير بحلول الوقت الذي تنتهي فيه الدراسة، حتى الكشف عن مثل هذه البيانات المبكرة أمر غير معتاد للغاية.
وذكرت فايزر، إنها تتوقع إنتاج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح في عام 2021.
ولتوفير الوقت، بدأت الشركات في تصنيع اللقاح قبل أن يعرفوا ما إذا كان سيكون فعالًا، إنهم يتوقعون الآن إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة ، أو ما يكفي لحماية 25 مليون شخص العام الجاري.