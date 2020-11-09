إنجاز عظيم.. وزير الصحة الأسبق يكشف كواليس إنتاج فايزر لقاح لمواجهة كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إن اللقاح الذي أعلنت عنه شركة فايرز إنجاز عظيم جدا، موضحا أنه خلال شهور سيكون كورونا مرضا عاديا يتم التعامل معه بطريقة عادية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: «المصل الذي تنتجه الشركة سوف يحمي العالم من الموجة الثالثة من الفيروس»، لافتا إلى أن إعلان فايز عن توفير لقاح كان متوقعا وكنا نعلم ذلك.





وأشار حاتم، إلى أن الأوساط العلمية كانت تعمل على وصول فايزر إلى لقاح للعلاج من كورونا وتم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.





وأكد حاتم، أنه خلال الشهر القادم سوف يظهر أكثر من لقاح للعلاج من فيروس كورونا؛ مطالبا المصريين بأخذ الحظر والتباعد الجسدي واستخدام الكمامات والمطهرات.