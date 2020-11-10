زيارة القبور وأفضل وقت لها وهل يشعر الميت بمن يزوره

ومر النبى صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكى عند قبر، فقال: اتقى الله واصبري. قال ابن حجر فى الفتح محتجًّا بالحديث على جواز زيارة النساء للقبور لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر.





زيارة القبور في الأعياد

وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن زيارة القبور في الأعياد جائزة ولكنها ليست واجبة ، لافتا الى ان هذ البعض اتخذ هذا الامر كطقوس يفعلها في كل عيد او مناسبة .



