زيارة القبور وأفضل وقت لها وهل يشعر الميت بمن يزوره

زيارة القبور للنساء، يجوز زيارة القبور للنساء ما دامت بالضوابط الشرعية، هي لبس المحتشم وعدم رفع الصوت، والدعاء للميت وأخذ العظة من ذلك.
هل يشعر الميت بمن يزوره
الميت يشعر بمن يزوره، وقد ورد في بعض الآثار إن روح الميت تكون حاضرة عند قبره، وتكون أكثر حضورا من عصر يوم الخميس إلى فجر يوم السبت، ولذا كان المصريون قديما يخصصون يومي الخميس والجمعة لزيارة القبور.
أفضل وقت لزيارة القبور
الميت من عسر الخميس حتى فجر السبت، يتشوف من يزوره، ولكن بعض المتطرفين نهوا عن زيارة القبور لأسباب تتعلق بمايحدث أثناء الزيارة، وعلينا ألا نمنع أصل الزيارة وإباحتها بسبب عارض يفعله بعض الزوار، مثل كلام النساء وعدم أخذ العظة منها والبكاء والعويل ولطم الخدود.
زيارة القبور من بر الوالدين
وذكر أن من بر الوالدين زيارة قبرهما بعد الوفاة، منوها أن النبي قال "ما من رجل يمر على الرجل في قبره، يعرفه في الدنيا وسلم عليه، إلا عرفه ورد عليه السلام" منوها أن الروح تكون موجودة وحاضرة وتعرف الشخص بدون الجسم.
حكم زيارة القبور للنساء
قالت دار الإفتاء المصرية، إن زيارة النساء للقبور
حلال ولكن إذا التزمن بالآداب الشرعية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث"؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ».
حكم زيارة القبور للنساء الحائض
يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر
، ولكن بشرط الالتزام بالآداب الشرعية، في حالة إذا كانت المرأة مستترة محجبة و آمنة على نفسها ومالها وعرضها وملتزمة بالصبر والسكينة ولا تفعل أفعال الجاهلية يباح لها زيارة القبور
والموتي.
كما أن المقابر ليست بمسجد ؛ لذا يجوز للمرأة الحائض أن تذهب لزيارة القبور، ولكن تمتنع من قراءة القرآن وهى حائض.
زيارة القبور للنساء حلال أم حرام
قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور للمرأة إذا التزمت بالآداب الشرعية فهي جائزة ولا شيء فيها.
وأضاف أمين الفتوى، فى إجابته عن سؤال «هل زيارة المقابر للنساء حلال أم حرام؟» عبر الصفحة الرسمية للدار، أن زيارة النساء للقبور حلال ولكن إذا التزمن بالآداب الشرعية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث»؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ».
ومر النبى صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكى عند قبر، فقال: اتقى الله واصبري. قال ابن حجر فى الفتح محتجًّا بالحديث على جواز زيارة النساء للقبور لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر.
زيارة القبور في الأعياد
وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن زيارة القبور في الأعياد جائزة ولكنها ليست واجبة ، لافتا الى ان هذ البعض اتخذ هذا الامر كطقوس يفعلها في كل عيد او مناسبة .
وأضاف جمعة خلال احد الدروس الديينة أنه لا يوجد مانع في الشريعة زيارة القبور سواء في الأعياد والمناسبات وغيرهما .