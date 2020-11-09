دبلوماسي سابق: بريطانيا تتطلع إلى تعزيز علاقاتها العربية خاصة مع مصر

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن بريطانيا تتطلع إلي تعزيز علاقاتها العربية ومع مصر خاصة.









وتابع هريدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث اليوم" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" بريطانيا تؤكد من خلال زيارتها للدولة المصرية على التنسيق وتبادل المعلومات حول محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".









وأكمل:" زيارة بريطانيا تؤكد أهمية التعاون مع الدولة المصرية في محاربة الإرهاب، لافتا إلى أن المباحثات تأتي ضمن العلاقات الجيدة بين البلدين".









استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ريتشارد مور، رئيس المخابرات البريطانية، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير البريطاني بالقاهرة.









وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالمسئول البريطاني وطلب منه نقل تحياته إلى رئيس الوزراء "بوريس جونسون"، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي.



