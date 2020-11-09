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أخبار العالم

سيناتور أمريكي: على ترامب الترشح في عام 2024 إذا فشل في تحدي تزوير الأصوات

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:47 م
ترامب
ترامب
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على صالح
قال "ليندسي جراهام"، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية، إن الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب تسببت في "موجة حمراء"، وفاز الجمهوريون بمجموعة من مقاعد المجلس التشريعي للولاية ومكاتب عمدة من الحزب الديمقراطي في ولايته.

وحث السيناتور الجمهوري الأمريكي "ليندسي جراهام"، الرئيس دونالد ترامب، على الترشح مرة أخرى في عام 2024 إذا تم إعلان فوز الديموقراطي جو بايدن في انتخابات هذا العام.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية لبراين كيلميد، لبرنامج "راديو فوكس نيوز"، إن ترامب يجب أن يحافظ على التيار الشعبوي الذي بدأ في التحرك حتى لو كانت اعتراضاته القانونية على تزوير الاقتراع المزعوم في عدة ولايات رئيسية "قاصرة'' عن إعادته إلى البيت الأبيض.

قال جراهام "أود أن أشجع الرئيس ترامب إذا لم ينجح بعد كل هذا" مضيفا "لا يمكننا الوصول إلى هناك حتى لا ندع هذه الحركة تموت ، والتفكير في الترشح مرة أخرى، لإنشاء منظمة ومنصات على مدى السنوات الأربع المقبلة؛ للحفاظ على هذه الحركة على قيد الحياة، وزيادة التمثيل الجمهوري في مجتمعات الأقليات".

ولقد فاز ترامب حتى الآن بـ 71 مليون صوت غير مسبوق في هذه الانتخابات، متجاوزًا إجمالي أصوات عام 2016 بـ8 ملايين و68.5 مليون صوت لباراك أوباما في عام 2008. 

وقد حصل بايدن حتى الآن على 76.7 مليون صوت، على الرغم من مطالبة ترامب وفريق حملته بمئات الآلاف من الأصوات، بزعم أن النتائج يمكن أن تكون احتيالية.

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