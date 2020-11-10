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مرأة

بجميع مصادره.. فوائد لا تعلمها عن فيتامين د

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:58 ص
فوائد لا تعلمها عن
فوائد لا تعلمها عن فيتامين د
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آية التيجي
يعتبر "فيتامين د" من أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، وهي أحد الفيتامينات المسؤولة عن امتصاص الكالسيوم للمحافظة على قوة العظام، ويمكن الحصول على فيتامين د من الأطعمة أو من خلال أشعة الشمس.

ومنذ بدء وباء فيروس كورونا المستجد، أظهرت العديد من الدراسات والإحصائيات أن هناك علاقة بين نقص فيتامين د زيادة فرصة الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وخفض الوفيات بالنسبة للمصابين.

 
وعلق معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، إن فيتامين د من الفيتامينات التي تذوب في الدهون، لذا يجب عند تناولها أن يحتوي النظام الغذائي المتبع على نسبة من الدهون لكي يتم امتصاصها بشكل جيد.

وأضاف القيعي في تصريح لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان فيتامين د يمكن ان نحصل عليه عند تناول صفار البيض والأسماك الدهنية؛ مثل التونة والسالمون والسردين، الجمبري، والمشروم والكبدة واللبن، مع التعرض لأشعة الشمس.

وتابع القيعي، إلا ان الكمية الموصى بها يوميا من فيتامين د من 400 إلى 600 وحدة؛ حيث ان فيتامين د لا يساهم في تقوية العظام فقط، وإنما له العديد من الفوائد الأخري، والتي اغلبنا لا يعلمها، ومن أهمها :

1- العظام :
يساعد فيتامين د في توازن المعادن في الجسم، مثل الكالسيوم، وامتصاصها في العظام. 

2- إنقاص الوزن :
 يساعد في إنقاص الوزن؛ حيث أثبتت دراسة حديثة أن إضافة فيتامين د للحمية الغذائية يساعد على إنقاص الوزن بسهولة أكثر من غيره من الفيتامينات. 

3- صحة القلب :
ويساعد فيتامين د على الوقاية من أمراض القلب ومرض السكري والسرطان.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية

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