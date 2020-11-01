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منها نقص فيتامين د .. أسباب تشنجات اليد والقدم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
منها نقص فيتامين
منها نقص فيتامين د.. أسباب تشنجات اليد والقدم
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أسماء عبد الحفيظ

يشعر الكثير من الأشخاص بتشنجات اليد والقدم، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب يمكنك اكتشفها. 


اسباب تشنجات اليد والقدم.. وفقا لما كشفة موقع هيلثي لاين، تشمل الأسباب المحتملة لتشنجات اليد أو القدم ما يلي:


اضطرابات الدماغ، مثل مرض باركنسون ، التصلب المتعدد ، خلل التوتر ، ومرض هنتنغتون
أمراض الكلى المزمنة وغسيل الكلى
تلف عصب واحد أو مجموعة عصبية ( اعتلال العصب الأحادي ) أو الأعصاب المتعددة (اعتلال الأعصاب المتعدد) المتصلة بالعضلات
الجفاف (عدم وجود سوائل كافية في جسمك)
فرط التنفس ، وهو تنفس سريع أو عميق يمكن أن يحدث مع القلق أو الذعر
تقلصات العضلات ، وعادة ما تحدث بسبب الإفراط في ممارسة الرياضة أو نشاط العمل
الحمل ، غالبًا خلال الثلث الثالث من الحمل
اضطرابات الغدة الدرقية
نقص فيتامين د
استخدام بعض الأدوية

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