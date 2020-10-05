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أعراض جديدة لفيروس كورونا.. فيتامين د يقلل من المضاعفات.. والجائحة أثرت على رعاية المسنين

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:00 م
صدى البلد
آلاء حسن
أعراض جديدة تدل على الإصابة بكورونا
قد يقلل كفاية فيتامين د من مضاعفات COVID-19
كيف أثرت كورونا على رعاية المسنين


يمكن لأي شخص أن يعاني من أعراض فيروس كورونا خفيفة إلى شديدة ويبدو أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية كامنة خطيرة مثل أمراض القلب أو الرئة أو مرض السكري معرضون بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات أكثر خطورة من مرض COVID-19.

ويعاني الأشخاص المصابون بـ COVID-19 من مجموعة واسعة من الأعراض المبلغ عنها تتراوح من الأعراض الخفيفة إلى المرض الشديد. قد تظهر الأعراض بعد 2-14 يومًا من التعرض للفيروس وقد يصاب الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض بـ COVID-19:

حمى أو قشعريرة
سعال
ضيق التنفس أو صعوبة التنفس
إعياء
آلام في العضلات أو الجسم
صداع الراس
فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم
إلتهاب الحلق
احتقان أو سيلان الأنف
الغثيان أو القيء
إسهال

ووفقا لموقع cdc يجب البحث عن علامات التحذير الطارئة لـ COVID-19 فإذا ظهرت على شخص ما أيًا من هذه العلامات فاطلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور:

صعوبة في التنفس
ألم أو ضغط مستمر في الصدر
ارتباك جديد
عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا
زرقة الشفاه أو الوجه

وكل هذه القائمة ليست كل الأعراض المحتملة ويرجى الاتصال بمقدم الرعاية الطبية الخاص بك لأي أعراض أخرى شديدة أو تثير قلقك.


من ناحية أخرى قال الباحثون إن مرافق الرعاية طويلة الأمد بحاجة إلى إيجاد طرق أفضل لتوفير رعاية المسنين والرعاية التلطيفية خلال جائحة COVID-19، ويقولون إن الناس في هذه المؤسسات يتراجعون بسرعة أكبر بسبب نقص التواصل الشخصي والأشياء البسيطة مثل العناق.


وقال الخبراء إنه يجب على العائلات الاستعداد للرعاية الملطفة أو رعاية المسنين المحتملة لأحبائهم من خلال إجراء محادثات مفصلة وتحديد الأدوار.

ودعا مقدمي الرعاية إلى إيجاد طرق أفضل لتقديم الخدمات مع انطلاقنا في خريف وشتاء مليئين بالتحدياتت، وكتب مؤلفو الدراسة: "إن الفشل في التخطيط للرعاية المناسبة للمسكنات ورعاية المسنين عند توقع زيادة كبيرة في المرض والوفاة أمر غير معقول ، ويخاطر بتقويض ثقة المريض والأسرة ، والصحة العاطفية طويلة المدى ، والقيم الأساسية للمجتمع".


وقالت الدكتورة جان أبوت ، MH ، وهي طبيبة متقاعدة في طب الطوارئ تدرس في مركز أخلاقيات علم الأحياء والعلوم الإنسانية في الحرم الجامعي الطبي بجامعة كولورادو أنشوتز إنها قادت إلى لغة قوية في دراستها بدافع القلق، وأن مرافق الرعاية التلطيفية ودور رعاية المسنين بحاجة إلى التخطيط مسبقًا والاستعداد ، وإيجاد طريقة للتأكد من أنها مجهزة جيدًا بمعدات الوقاية الشخصية والأدوية.


واشارت إلى أنه في دور رعاية المسنين ، يُعتبر العاملون في الرعاية التلطيفية ورعاية المسنين زوارًا ، مما يعني أنهم إما ممنوعون من الدخول أو يتعين عليهم حجز مكان مخصص لأحد أفراد الأسرة.


ولخصت دراسة حديثة على نطاق صغير إلى أن المرضى في المستشفى المصابين بـ COVID-19 هم أقل عرضة للإصابة بمضاعفات تهدد الحياة إذا كان لديهم مستويات كافية من فيتامين د.

ولخصت دراسة حديثة على نطاق صغير إلى أن المرضى في المستشفى المصابين بـ COVID-19 هم أقل عرضة للإصابة بمضاعفات تهدد الحياة إذا كان لديهم مستويات كافية من فيتامين د


وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين (د) يكونون أقل عرضة للإصابة بمضاعفات COVID-19 المهددة للحياة عند دخولهم المستشفى مع المرض.
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