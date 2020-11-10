ترامب: فايزر والغذاء والدواء قررا الإعلان عن لقاح كورونا بعد الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب: إن شركة فايزر ، قررت الإعلان عن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، بعد الانتخابات، وكذلك هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.





وكتب ترامب على تويتر: "قلت كثيرا إن شركة فايزر والآخرين سيعلنوا عن لقاح كورونا عقب الانتخابات، لأنهم ليس لديهم الشجاعة لفعل ذلك قبلها، كما أن هيئة الغذاء والدواء كان يجب عليها الإعلان مبكرا عن اللقاح، ليس لغرض سياسي؛ بل لإنقاذ حياة الناس".





وأضاف ترامب: "إذا كان جو بايدن رئيسك؛ لم يكن ليعلن عن لقاح لأربع سنوات مقبلة، ولا كان يمكن لهيئة الغذاء والدواء الموافقة على اللقاح بهذه السرعة، كانت البيروقراطية ستدمر حياة الملايين!".





واستطرد: "هيئة الغذاء والدواء والديمقراطيين لم يرغبوا في جعلي أحصل على اللقاح قبل الانتخابات؛ ولذلك أعلنوا عنه بعد 5 أيام من الانتخابات، كما قلت من قبل".



