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محافظات

محافظ مطروح: سنحاسب المتسببين بالأضرار الناتجة عن الأمطار والسيول

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:22 ص
محافظ مطروح خالد
محافظ مطروح خالد شعيب
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أ ش أ
قال محافظ مطروح خالد شعيب: إنه سيتم محاسبة المتسبب في أي تقصير أو مخالفة، أدت إلى الإضرار بالمصالح العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، والتي كشفت عنها تداعيات زيادة كميات سقوط الأمطار والسيول خلال الأسبوع الجاري.
 
وأكد المحافظ، في تصريح له، أنه سيتم محاسبة المقاولين والشركات التي قامت بتنفيذ أعمال البنية التحتية خاصة الأعمال التي نفذت عام 2018 والتي لم يتم ردمها طبقا للمواصفات والأساليب الهندسية والفنية، ومحاسبة أي شركة أو جهة قامت بتنفيذ أعمال رديئة أو غير مطابقة ترتب عليها هبوط أو كسر بسبب الأمطار. 

وأضاف شعيب أنه سيتم مراجعة أماكن السيول من قبل الري والصرف وإعداد خطة لمجابهة الكوارث الطبيعية، طبقا للمتغيرات المناخية والتغييرات الجديدة فى تحول مسار مجرى السيول في عدة مناطق مع الإسراع بحلول فورية لتسيير أعمال الطرق وإعادة الشيء لأصله، تيسيرا على المواطنين وتخفيف أى أضرار قد تنتج عن زيادة كميات الأمطار خلال الفترة القادمة خاصة بالأماكن المتضررة التي تم حصرها. 

ووجه المحافظ رسالة شكر وامتنان لأهالي مطروح وتكاتفهم الإنساني والوطنى وقت الأزمة، والذين أسرعوا في الاشتراك في إخلاء المنازل المتضررة من السيول، وأبدوا استعدادهم لاستقبال الاهالي المتضررة وفتح الوحدات السكنية لهم مع استعداد المحافظة كذلك لتقديم كافة الدعم والمساندة للأهالى.

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