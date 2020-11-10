فايزر ردا على اتهامات ترامب بتأجيل إعلان التوصل للقاح كورونا: لا تأثير سياسي

رفضت شركة فايزر الأمريكية، الاتهامات التي وجهها إليها البعض، بانتظار موعد انتهاء الانتخابات الرئاسية لإعلان التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال المدير التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا، في تصريحات لشبكة سي إن إن: "أعلنا عن اللقاح في اللحظة التي تأكدنا فيها من فاعليته، قولنا مرارا وتكرارا إن الانتخابات بالنسبة لنا عبارة عن جدول زمني موضوع".





وأضاف: "نحن في فايزر، نتحرك بسرعة العلم، والعلم هو الوحيد الذي قادنا فيما يخص قرارات لقاح فيروس كورونا، لا هناك لأي تأثير سياسي فيما يخص هذا اللقاح".





واتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ونجله اريك وغيرهم من إدارة ترامب، شركة فايزر بتأجيل الإعلان عن التوصل إلى لقاح لما بعد الانتخابات الرئاسية وفوز بايدن.





وقال ترامب في تغريدات على تويتر إن الشركة الأمريكية وهيئة الغذاء والدواء انتظروا لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية ليعلنوا عن اللقاح.



















