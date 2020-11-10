أرمينيا تعلن توقف المعارك في إقليم كاراباخ

أعلن وزير الدفاع الأرمني، اليوم، الثلاثاء، توقف المعارك في إقليم ناجورني كاراباخ بعد انتشار قوات حفظ سلام روسية في الإقليم؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.





وكان الجيش الأرمني قد أكد ضرورة وقف نزيف الدم في إقليم قره باغ، داعيا المجتمع لضبط النفس واستخلاص العبر لبناء "قوات مسلحة أقوى بكثير".





وأعلن الكرملين، أمس الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.





وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل 10 نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو.





وأوضح أن إعلان وقف إطلاق النار ينص على توقف القوات الأرمنية والأذرية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.





وأشار بوتين إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وأن النازحين سيعودون إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.



