البحوث الإسلامية يعقد اللقاء الثالث لمنتدى الحوار .. غدا

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف غدًا الأربعاء اللقاء الثالث لمنتدى مجمع البحوث الإسلامية للحوار، حيث يعقد اللقاء افتراضيًا عبر منصة Microsoft Teams، بعنوان: "الشباب..بين خطر التطرف الديني والفكر الإلحادي".





ويحاضر فيه د. نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ود. محمد جمعة الأستاذ بجامعة الأزهر، كما يوفر اللقاء ترجمة باللغة الإنجليزية لغير الناطقين بالعربية.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن اللقاء يأتي في إطار جهود مجمع البحوث الإسلامية في التوعية المجتمعية، ومخاطبة الشباب والعمل المستمر على حمايتهم من الأفكار المتطرفة والبعيدة عن صحيح هذا الدين، حيث يأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د ‏أحمد الطيب_شيخ الأزهر، بطرح القضايا الجدلية والفكرية التي تشغل ‏اهتمامات الناس ومناقشتها بشكل منهجي وعلمي يبين لهم الرؤية ‏الشرعية الصحيحة فيها، ويحذرهم من الأفكار الشاذة والمضللة ‏التي ترتبط بتلك القضايا.‏





وأضاف عيّاد ، أن اللقاءات المستمرة لمنتدى الحوار تسير وفق ‏خطة استراتيجية؛ لتحقيق الأهداف الرئيسة في تجديد الخطاب الديني ‏من خلال طرح مجموعة من القضايا العصرية التي تشهد كثيرًا ‏من الجدل في الفترة الحالية، ويتم استغلالها من جانب أصحاب ‏المصالح الخاصة والقائمين على الترويج للفكر المتطرف.‏



