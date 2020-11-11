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برلمان

منها الطوارئ ومكافحة الإرهاب.. 9 اختصاصات للجنة الدفاع بمجلس الشيوخ

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:59 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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أحمد أيمن
أعلنت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ انتهاء المناقشات الخاصة بمشروع اللائحة، على أن يتم تشكيل لجنة للانتهاء من الصيغة النهائية للائحة قبل عرضها على مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية. 

وحددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والمقدرة بـ 14 لجنة نوعية، على عكس لجان مجلس النواب المكونة من 25 لجنة نوعية. 

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ووفقا للمادة 47 من اللائحة الجديدة، تختص لجنة الدفاع والأمن القومي بما يأتي:
1- شئون الأمن القومي.
2- أمن الدولة الخارجي.
3- شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
4- شئون القوات المسلحة.
5- الدفاع المدني والدفاع الشعبي.
6- الطوارئ.
7- مكافحة الإرهاب.
8- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة.
9- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.

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