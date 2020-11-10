وليد صلاح الدين: منتخب مصر قادر على تخطي توجو بسهولة.. ونهائي أفريقيا يحتاج لتركيز

أشاد وليد صلاح الدين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، بقرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بشأن عودة مسابقة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في ارتفاع مستوى اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر، ومن ثم تحقيق الفوز بسهولة على توجو.





ويلتقي منتخب مصر نظيره توجو ذهابًا وإيابًا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الاإفريقية بالكاميرون.





وقال وليد صلاح الدين، في مداخلة ببرنامج "وان تو" عبر أثير "أون تايم سبورت"، "عودة الدوري كان قرارًا أكثر من رائع، أنا الآن مطمئن على منتخب مصر، الآن يوجد 4 فرق تستطيع تمثيل المنتخب في الملعب بسبب جاهزية جميع اللاعبين الذين خاضوا مباريات المسابقة المحلية".





وتابع "مُعجب بأداء أحمد حجازي مع الاتحاد، ومحمد النني مع أرسنال، وتريزيجيه وكوكا ومحمد صلاح بكل تأكيد، المجموعة كلها مستعدة وجيدة، ويمكننا أن نأكل منتخب توجو في القاهرة".





وعن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، "المباراة تحتاج إلى تركيز من المديرين الفنيين، مباراة صعبة جدا، وستحسمها التفاصيل، وعلى كل اللاعبين أن يكونوا مستعدين وفي حالة تركيز كبيرة، المباراة 50% لكل فريق".





وأتم "أثار أي أزمة في نادي الزمالك لن تظهر الآن ولكن ستظهر على المدى البعيد".