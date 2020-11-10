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فن

شاهد.. وفاء عامر تشارك جمهورها بصورة مع نجلها

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنانة وفاء عامر صورة لها مع نجلها عمر عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات  " انسجرام ". 


وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 

ضعي التاج على رأسك فإنتي الملكه - بسم الله ماشاء الله اكبر عقبال صور فرحك يا عمر - احلى عمر و احلى وفاء عامر- ربنا يخليكم لبعض

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وشاركت وفاء عامر مؤخرا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي  "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

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