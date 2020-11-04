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فن

وفاء عامر تحتفل بعيد ميلاد نجلها بـكلمات مؤثرة.. شاهد

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:46 ص
الفنانة وفاء عامر
الفنانة وفاء عامر ونجلها
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مريم عزت
هنأت الفنانة القديرة وفاء عامر، نجلها بعيد ميلاده وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

وعبرت عن حبها الشديد له حيث كتبت "كل سنة و انت أطيب و أحن عمر في الدنيا الحمد لله يا رب رزقتني عبدك و يا رب أجعله محبا لك طوعا لامرك و حافظ عليه فهو مصدر الحب و طاقة الامل في حياتي اللهم لا تريني فيه ما يحزن قلبي يا وهاب يا كريم يا حبيبي يا الله بارك فيه كل سنة و كل برج العقرب بخير".

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وشاركت وفاء عامر مؤخرا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي  "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

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العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

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