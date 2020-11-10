كن نفسك ... محمد محسن يوجه رسالة إلى متابعيه.. شاهد

وعلق محمد محسن على الصور قائلا " كن نفسك؛ تم خذ الجميع بالفعل." وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:

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يذكر أن محمد محسن، قال في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه يعكف على التحضير لألبومه الجديد، المقرر تقديمه الفترة المقبلة، خاصة بسبب التأجيلات التي تعرض لها بسبب كورونا.





وأشار إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للأغاني ، حيث إن الألبوم يتميز بالتنوع، لافتا: "لم أستقر على الاسم النهائي للألبوم، خاصة أن هناك أكثر من أسم يراودني"..







