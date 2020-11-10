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فن

كن نفسك ... محمد محسن يوجه رسالة إلى متابعيه.. شاهد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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سيد احمد
وجه الفنان محمد محسن رسالة إلى متابعيه، ونشر صورتين له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وعلق محمد محسن على الصور قائلا " كن نفسك؛ تم خذ الجميع بالفعل." وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:

مبدع وفنان مرهف بالتوفيق لك - الفنان المحترم ذو الطراز الفريد والصوت ذات اللون الجميل تحياتى ليك - ربنا يوفقك 

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يذكر أن  محمد محسن، قال في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه يعكف على التحضير لألبومه الجديد، المقرر تقديمه الفترة المقبلة، خاصة بسبب التأجيلات التي تعرض لها بسبب كورونا.  

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للأغاني ، حيث إن الألبوم يتميز بالتنوع، لافتا: "لم أستقر على الاسم النهائي للألبوم، خاصة أن هناك أكثر من أسم يراودني".. 


يذكر أن محمد محسن أعاد توزيع النشيد المصري السابق "اسلمي يا مصر" ، الذى عرف بهذا الاسم، وكان هو النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936.

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