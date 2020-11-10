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أخبار العالم

في جلسة استغرقت 5 ساعات.. الكنيست الإسرائيلي يقر اتفاقية السلام مع البحرين

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:44 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بعد جلسة استمرت 5 ساعات، اتفاقية السلام وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع البحرين.


وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، فإن الكنيست مرر اتفاقية التطبيع مع البحرين بموافقة 62 عضوًا بينما عارض الاتفاقية 14 عضوًا آخرين جميعهم من القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية، فيما لم يمتنع أي شخص داخل الكنيست عن التصويت.


وبهذا الإجراء، سيتم تمرير الاتفاقية مرة أخرى إلى الحكومة للتصديق عليها خلال الأيام المقبلة.


وتنص اتفاقية السلام بين البحرين وإسرائيل، والتي تم الإعلان عنها في 15 سبتمبر الماضي، على تطبيع العلاقات بين البلدين وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح الأجواء الجوية بينهما.


وتعتزم إسرائيل إرسال أول وفد لها إلى السودان يوم الأحد المقبل لتعزيز إعلان البلدين عن تطبيع العلاقات، وذلك وفقًا لما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر مطلع.


وسيصل الوفد الأحد المقبل إلى الخرطوم، وذلك بهدف تعزيز التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 23 أكتوبر.


ولم يصدر تعليق فوري من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قاد التواصل مع الخرطوم، كما لم يصدر المسئولون السودانيون أي تعليق.


وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

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