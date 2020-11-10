في جلسة استغرقت 5 ساعات.. الكنيست الإسرائيلي يقر اتفاقية السلام مع البحرين

أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بعد جلسة استمرت 5 ساعات، اتفاقية السلام وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع البحرين.









وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، فإن الكنيست مرر اتفاقية التطبيع مع البحرين بموافقة 62 عضوًا بينما عارض الاتفاقية 14 عضوًا آخرين جميعهم من القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية، فيما لم يمتنع أي شخص داخل الكنيست عن التصويت.









وبهذا الإجراء، سيتم تمرير الاتفاقية مرة أخرى إلى الحكومة للتصديق عليها خلال الأيام المقبلة.









وتنص اتفاقية السلام بين البحرين وإسرائيل، والتي تم الإعلان عنها في 15 سبتمبر الماضي، على تطبيع العلاقات بين البلدين وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح الأجواء الجوية بينهما.







