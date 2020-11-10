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رياضة

سعد سمير لـ أحمد فتحي: عيد ميلاد سعيد يا جوكر

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:19 م
فتحي وسعد
فتحي وسعد
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محمد بدران
هنأ سعد سمير، صديقه الجوكر أحمد فتحي لاعب النادي الاهلي السابق وفريق ببيراميدز الحالي بمناسبة عيد ميلاده.



ونشر سعد سمير صورة له بصحبة احمد فتحي علي موقع تبادل الصور انستجرام وعلق قائلًا: " عيد ميلاد سعيد ياجوكر".



ويحتفل، اليوم الثلاثاء، أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر والوافد الجديد لصفوف بيراميدز بعيد ميلاده الـ36، فهو من مواليد فى مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984، ويتزامن عيد ميلاد الجوكر هذا العام مع رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية تعاقده وانتقاله لصفوف بيراميدز فى رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.



الجوكر كما تلقبه الجماهير بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقية كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يخرج للاحتراف فى شيفيلد يونايتد الإنجليزى ثم يعود لمصر من خلال الأهلى موسم 2007 - 2008، ليبدأ مشواره بالقميص الأحمر.

سعد سمير لـ أحمد فتحي: عيد ميلاد سعيد يا جوكر

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