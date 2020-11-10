بومبيو: لوم ترامب لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات عتاب سخيف

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن لوم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات "عتاب سخيف".





وقال بومبيو في مؤتمر صحفي إنه كان متأكدًا منذ البداية من أن ترامب سيفوز بالانتخابات الأمريكية، مضيفًا: "سيكون هناك انتقال سلس للسلطة بغض النظر عن الفائز"، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.



