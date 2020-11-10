السيسي مهتم بالتعليم.. وزيرة التضامن: دفع مصاريف 2 مليون طفل رفضهم "تكافل وكرامة"

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس السيسي مهتم بالتعليم ووجه بدفع مصاريف 2 مليون طفل في تكافل وكرامة . من الأسر التي تم رفضها









وأضافت القباج في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نتأكد من أن كل أسرة في تكافل وكرامة تحت مظلة رعاية صحية ودخول الأطفال في منظومة التعليم".









وتابعت:" دعم الأسر ماديا فقط بدون صحة وتعليم وسكن لن ينقل الأسرة من الفقر وسيتم توريث الفقر للأطفال "، مضيفة:" بدأنا في رصد مؤشرات التنمية للأسر بشكل عام وتوفير الدعم النقدي والاهتمام بالتعليم والصحة ".









وأكملت نيفين القباج:" يجب تعظيم الفائدة من القوى البشرية بالشكل الذي ينفع الدولة المصرية"، مضيفة:" نهتم بالشباب ولدينا أكثر من مبادرة ومنها المساهمة في فرش المدن الجامعية كمناطق عزل في أزمة كورونا ".









ولفتت القباج:" التعليم هو التدريب والمهارة والوعي وإدماج الشباب في المجتمع وبدأنا في إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات، وتعتبر منشأة مصغرة لوزارة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة، ولها أدوار متعددة منها دفع مصاريف الطلاب غير القادرين ودفع قيمة السكن في المدينة الجامعية لغير القادرين وتقديم الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة".



