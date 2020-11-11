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حوادث

بعد عودتهم.. النيابة تخلى سبيل الأشقاء الخمسة بشبرا الخيمة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة إخلاء سبيل الأشقاء الخمسة الذين ادعى والدهم اختفاءهم من سراي النيابة بعد نجاح الأجهزة الأمنية من استعادتهم من محافظة الإسماعيلية برفقة والدتهم طواعية، وتعهد الأب والأم بإنهاء خلافاتهما وحسن رعاية الأبناء والعودة لمسكن الزوجية.


وأكدت التحريات أن الواقعة سبببها الخلافات الأسرية نتج عنها خروج الأم من المنزل بصحبة الأبناء الخمسة قاصدة أقاربها خارج القليوبية لحين تسوية الخلاف مع الأب ما دفع الأخير إلى تحرير محضرا باختفاء أبنائه أكد فيه عدم معرفته مصيرهم.

وكانت  قوة أمنية من البحث الجنائي بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تمكنت من استعادة أشقاء شبرا الخيمة الخمسة بعد ادعاء والدهم اختفائهم في ظروف غامضة بشبرا الخيمة.

وكشفت التحريات أنهم خرجوا مع والدتهم بإرادتهم بسبب خلافات مع الأب ومثل الجميع أمام النيابة التي أجرت تحقيقا في بلاغ الأب وتبين أن الواقعة مجرد خلافات عائلية وتعهد الأب والأم بحلها وحسن رعاية الأطفال وتهئية المناخ لهم لحياة أسرية هادئة.

وكانت الأجهزة الأمنية في القليوبية قد شكلت فريق بحث لكشف غموض الواقعة الـ5 أشقاء منذ ما يقرب من أسبوعين، وتتبع فريق البحث خط سير الأشقاء منذ خروجهم من منزلهم وتم رصد كاميرات المراقبة وجمع فريق البحث معلومات حول الواقعة وفحص علاقات الأسرة واستجواب عدد من الأقارب والجيران وحصر الخلافات وجمع التحريات اللازمة، وتبين ان هناك خلافات اسرية وراء الواقعة.
بعد عودتهم.. النيابة تخلى سبيل الأشقاء الخمسة بشبرا الخيمة
بعد عودتهم.. النيابة تخلى سبيل الأشقاء الخمسة بشبرا الخيمة
بعد عودتهم.. النيابة تخلى سبيل الأشقاء الخمسة بشبرا الخيمة

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