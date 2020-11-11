موجز السوشيال ميديا| كوميديا بين محمد صلاح ومحمود الونش من معسكر المنتخب.. و أحمد فتحي ينشر صورة له بـ تي شيرت بيراميدز

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب المصري عبر خاصية استوى حسابه بإنستجرام فيديو كوميدي لمحمود الونش لاعب نادي الزمالك.





وظهر محمد صلاح وهو يضحك على الونش الذي ارتدى "كاب وتي شيرت أسود ونظارة سوداء" أثناء تواجدهم في معسكر المنتخب المصري استعدادا لمواجهة توجو في تصفيات بطولة الامم الافريقية..





شارك أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد فتحي بالصور بـ تي شيرت نادي بيراميدز لأول مرة له عبر حسابه بإنستجرام وعلق عليها قائلا " استعد".









طالب احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق بحضور لاعبي الزمالك السابقين لمؤزة فريقهم للتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب احمد عيد عبر تويتر قائلا "‏مباراة الزمالك و نادي مصر يوم ٢١ بتمني يوم ٢٢ او ٢٣ حضور اللاعبين الكبار الذين شاركوا في تحقيق البطولات الافريقية لنادي الزمالك علي مر العصور للتدريب لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني من اجل حلم الجماهير ،،و اكتر واحد يعمل ده و يلم الأجيال كلها كابتن ايمن يونس".





شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت كارمن سليمان بالصورة مع شقيقتها المشتبه لها بدرجة كبيرة وعلقت كارمن قائلة "أنت توأم روحي".