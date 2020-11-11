الهند تسجل 44281 إصابة و512 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الهند 44 ألفا و281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و636 ألفا و12 شخصا.





وذكرت وزارة الصحة- وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 512 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 127 ألفا و571 وفاة.





ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 494 ألفا و657 شخصا بانخفاض قدره 6 آلاف و557 ألف شخصا، وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و13 ألفا و784 شخصا بزيادة قدرها 50 ألفا و326 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.