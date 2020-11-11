شركة مياه الشرب والصرف الصحى تعلن الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى السواحل

أعلن اللواء مهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى السواحل والتى تبلغ طاقتها التصميمية 13.824 متر مكعب/ يوم بحى السويس بمحافظة السويس ضمن الخطة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات، ارتكزت الخطة على عدة محاور منها رفع كفاءة المحطات والمعدات، والإحلال والتجديد لبعض المحطات، ووضع خطط صيانة شاملة لها لاعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، ووضع خطة استثمارية تعتمد على الاحتياج الفعلى لتلبية مطالب المواطنين بمحافظات القناة بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.





وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة أن أعمال الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى تهدف إلى الاستفادة الكاملة من الطاقات التصميمة للمحطات وإطالة العمر الافتراضي لها، وتشمل إحلال وتجديد الأجزاء المدنية لمكونات المحطة، وإحلال وتجديد للأجزاء الكهروميكانيكة كالطلمبات - لوحات ضغط عالي ومنخفض - مضخات غاطسة.



