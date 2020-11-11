مقبرة لغير المسلمين.. السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم جدة

كشف المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي وقع اليوم الأربعاء، في مدينة جدة السعودية، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال الدوسري إن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور عدد من القناصل وأبرزهم القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة.





وأكد أن الهجوم نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، مؤكدا أن الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.





وكان هجوم وقع اليوم الأربعاء، في مدينة جدة السعودية، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.





ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها إن هجوما وقع في مدينة جدة أثناء مراسم للاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وأدى إلى إصابة 4 أشخاص.





كما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا أيضا عن وزارة الخارجية الفرنسية، بأن هجوما بعبوة ناسفة وقع في مقبرة لغير المسلمين في جدة بغرب السعودية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.





وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية الفرنسية أدانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.





ولفتت إلى أن الانفجار بالمقبرة وقع خلال حضور عدد من القناصل الأجانب من بينهم القنصل الفرنسي.





وأكدت الخارجية الفرنسية أن السفارات التي كانت تشارك في مراسم الذكرى أدانت هذا الهجوم الجبان وغير المبرر على الإطلاق، مناشدة السلطات السعودية تحديد الجناة وملاحقتهم.