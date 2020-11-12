هؤلاء الأكثر إصابة بكورونا والقلب والسكتة الدماغية

انتشرت في السنوات الأخيرة العزوبية بشكل أكبر مما مضى سواء بين النساء أوالرجال نتيجة الخوف من الدخول في علاقة تنتهي بالفشل حيث أن نسبة الطلاق ارتفعت ايضا بشكل كبير هذا فضلا عن الظروف الاقتصادية التى تجعل الكثير من الشباب غير قادر على تحمل أعباء تأسيس المنزل والإنفاق على الأسرة مما جعل كثيرون يفضلون حياة العزوبية عن الزواج.

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ولكن للأسف الاستمرار في حياة العزوبية دون الزواج تجعل الشباب والفتيات أكثر عرضة للإصابة بأخطر الأمراض الصحية التى تدمر حياة الإنسان .. هذا مارصدته الأبحاث والدراسات العلمية التى نستعرضها في التقرير التالي.





فيروس كورونا

وجدت دراسة سويدية أن أعراض فيروس كورونا تتفاوت بين الفئات الاجتماعية وأن شدة المرض تكون أقوى عند العزاب مقارنة بالمتزوجين.

وكشف باحثون من جامعة استوكهولم أن عدة عوامل اجتماعية تؤثر على الإصابة بمضاعفات الوباء مثل جنس المصاب، ودخله المالي، ومستواه

واعتمدت الدراسة على بيانات من المجلس الوطني السويدي للصحة والرعاية الاجتماعية بشأن وفيات كورونا بين من تجاوزت أعمارهم 20 سنة.

تشير الأرقام السويدية، إلى أن العزاب؛ رجالا ونساء، وتشمل هذه الفئة الأرامل والمطلقين، يكونون أكثر عرضة بمرتين لمخاطر الوفاة من جراء كورونا مقارنة بالمتزوجين.





وكشفت دراسة حديثة قام بها باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCL) أن المتزوجين أقوى جسديا من العزّاب.

وقالت الدكتورة ناتاشا وود، التي قادت الدراسة: "نعرف من الأبحاث السابقة أن المتزوجين يعيشون حياة أطول، وأنهم يقدمون تقارير أفضل عن الصحة الجسدية والعقلية، ولكن هناك أدلة محدودة حول الارتباط بين الزواج والقدرات البدنية"





مرض الزهايمر





كشفت دراسة بريطانية حديثة أن العزاب أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر أو ما يعرف باسم الخرف، و أن النساء الأرامل عانين من الخرف بنسب متفاوتة، وبرغم ذلك سجلت في صفوفهن نسبة 20 في المائة فقط، مقارنة بالنساء اللواتي لم يتزوجن نهائيا.

وتأتي هذه النتائج بعد 15 دراسة سابقة تمت على مدار السنوات الماضية لعديدة، شارك فيها أكثر من 800 ألف انسان في ثلاث قارات، وأظهرت النتائج أنه تم تسجيل نسبة منخفضة لمرضى الخرف في صفوف المتزوجين تقدر بــ 42 في المائة، مقارنة بـ العزاب الذين عانوا من المرض بنسبة كبيرة.





السكتة الدماغية والقلب

تعد السكتة الدماغية من أخطر أسباب الوفاة في العالم ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع الأشخاص المتزوجين، فإن أولئك الذين لم يتزوجوا نهائيا أو المطلقين والأرامل أكثر عرضة للموت بسبب السكتة الدماغية بنسبة 5% ليس هذا فحسب بل أكدت الدراسة، أن الزواج مفيد للوقاية من أمراض القلب والنوبات الصحية، بسبب الاستقرار المادي والدعم الاجتماعي الذي يفتقده العزاب ومن المعروف ان امراض القلب والسكتة الدماغية من أكثر اسباب الوفاة فى العالم.



