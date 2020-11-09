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للوقاية من أمراض الشتاء.. إليك أسهل 8 نصائح

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:00 م
للوقاية من أمراض
للوقاية من أمراض الشتاء .. إليك أسهل 8 نصائح
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اسماء محمد
يجب على الجميع معرفة طرق الوقاية من أمراض الشتاء لتجنب الدخول فى دوامة المرض والعلاج خاصة بعد انتشار العديد من الأمراض والأبئة خلال العام الماضي وفي مقدمتها فيروس كورونا.

يتعرض الكثير من الناس لخطر الإصابة بالمرض خلال فصل الشتاء وتنتشر الأمراض المعدية في الهواء وتحتاج إلى اتخاذ تدابير احترازية لبقاء الإنسان آمنًا وصحيًا.

قدم موقع "medlife " بعض النصائح البسيطة التي يمكنك القيام بها في المنزل وتساعدك أنت وعائلتك في الوقاية من أي عدوى خلال الطقس البارد والشتاء.

- اغسل يديك بالصابون جيدا خاصة بين الأصابع وتحت الأظافر.
- إذا كنت مصابًا بنزلة برد شديدة ، فأنت بحاجة إلى تغطية فمك عند العطس والسعال.
- تأكد من استخدام أدواتك الخاصة عندما يتعلق الأمر بالأكل والشرب.
- اشرب الكثير من الماء وحافظ على رطوبة الجسم.
- إذا كنت تعاني من التهاب الحلق ، اجعله نقطة للغرغرة بالماء المالح الفاتر.
- استخدام مطهر اليدين ولكن يجب استخدام هذا في حدود وليس بشكل مفرط.
- استخدم المناديل أثناء تنظيف أنفك العطس يمكن أن يرسل قطرات صغيرة من البلغم التي يمكن أن تكون معدية للغاية.
- إذا شعرت أن الحمى أو البرد لم تنخفض ، فاحرص على استشارة طبيبك في أقرب وقت ممكن.

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