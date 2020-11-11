AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فحص 5300 طفل ضمن مبادرة 100 مليون صحة في كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:53 م
مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة
Advertisements
محمود زيدان
أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اليوم، فحص 5300 طفل من مستهدف 5400 مولود بنسبة تغطية 98.1٪. خلال شهر أكتوبر الماضى وذلك تحت إشراف إدارة الأمومة والطفولة.

يأتي هذا في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية  "100 مليون صحة"، ومبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة وبتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وفي سياق آخر، اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لـ ICDL، والتى أقيمت بمركز المعلومات بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ وتحت إشراف الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة.

واستمرت الدورة لمده 3 أسابيع واستهدفت تدريب 15 متدربًا على برنامج ICDL، وذلك بالتعاون مع مركز تدريب الإحصاء وتكنولوچيا المعلومات بالمنيرة، التابع للمركز القومى لمعلومات الصحة.


فحص 5300 طفل ضمن مبادرة 100 مليون صحة في كفر الشيخ.. صور
فحص 5300 طفل ضمن مبادرة 100 مليون صحة في كفر الشيخ.. صور
فحص 5300 طفل ضمن مبادرة 100 مليون صحة في كفر الشيخ.. صور
فحص 5300 طفل ضمن مبادرة 100 مليون صحة في كفر الشيخ.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة أسوان تنفذ أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين.. شاهد

وكيل صحة كفر الشيخ تطمئن على الخدمات الطبية بالمستشفى العام.. صور

فحص 9186 طفلًا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات

ضمن مبادرة الكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع.. فحص 48 ألف طفل حديث الولادة بقنا

وزيرة الصحة: فحص 1580 طفلًا غير مصري من المقيمين على أرض مصر ضمن مبادرة الرئيس.. تحويل 63 ألفا و363 طفلًا لإعادة الفحص مرة ثانية

ضمن مبادرة السمعيات.. فحص 8683 طفلا حديث الولادة في المنيا

ترشيحاتنا

أيمن سالم: مصر دخلت في الموجة الثانية لكورونا.. والانتشار أسرع

شاهد| حريق بحفل خطوبة ابنة الحضري

غضب في ليفربول من محمد صلاح بعد عودته إلى مصر لهذا السبب

تحرك عاجل من القوات المسلحة الأردنية.. ماذا يحدث؟

5 سنوات أسفل بلاط شقة.. استخراج هيكلين عظميين لسيدة وشاب قتلهما زوج ببولاق الدكرور

فرق ساعة في الصيف عن الشتاء.. الحكومة: مواعيد غلق المطاعم والمقاهي تختلف عن المحلات التجارية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال ولا كلاسيك.. ياسمين صبري بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

شاهد .. وحش السيارات الأمريكى هركليز الجديد ..فيديو وصور

شاهد.. أول صورة لـ نازلي ابنة إنجي وجدان من داخل غرفة العمليات