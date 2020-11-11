فحص 5300 طفل ضمن مبادرة 100 مليون صحة في كفر الشيخ.. صور

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اليوم، فحص 5300 طفل من مستهدف 5400 مولود بنسبة تغطية 98.1٪. خلال شهر أكتوبر الماضى وذلك تحت إشراف إدارة الأمومة والطفولة.





يأتي هذا في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، ومبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة وبتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.





وفي سياق آخر، اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لـ ICDL، والتى أقيمت بمركز المعلومات بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ وتحت إشراف الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة.





واستمرت الدورة لمده 3 أسابيع واستهدفت تدريب 15 متدربًا على برنامج ICDL، وذلك بالتعاون مع مركز تدريب الإحصاء وتكنولوچيا المعلومات بالمنيرة، التابع للمركز القومى لمعلومات الصحة.





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