ضربة جديدة موجعة لـ أردوغان.. توقعات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي تجاهه الشهر المقبل

كشف عبد الستار بركات مدير مكتب الأهرام في اليونان، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليونان.





وقال عبد الستار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إن رئيسة اليونان أكدت أنها فخورة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأشار إلى أنه ستكون هناك استثمارات كبيرة جدًا خلال الفترة المقبلة بين البلدين وفي الربط الكهربائي، لافتا إلى أن رئيسة اليونان اشادت بالدوري المصري في مكافحة الفكر المتطرف.





واكد أن هناك إشادة بجهود مصر في منع الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء اليونان أكد ضرورة تدعيم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.





ونوّه إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تقف بجانب اليونان للتصدي لأي تهديد، ورئيس وزراء اليونان أكد أن مصر حليف قوى للاتحاد الأوروبي، مستدركا أن اليونان وقبرص دافعا عن ثورة 30 يونيو في الاتحاد الأوروبي.





وكشف عن أن بعض وسائل الإعلام في اليونان تحدثت عن اجتماع هام بين المسئولين في مصر واليونان، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يطبق الاتحاد الأوروبي عقوبات على أردوغان الشهر المقبل بسبب سياسته العدوانية.