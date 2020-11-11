AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ضربة جديدة موجعة لـ أردوغان.. توقعات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي تجاهه الشهر المقبل

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:22 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
عادل نصار
 كشف عبد الستار بركات مدير مكتب الأهرام في اليونان، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليونان.

وقال عبد الستار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إن رئيسة اليونان أكدت أنها فخورة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه ستكون هناك استثمارات كبيرة جدًا خلال الفترة المقبلة بين البلدين وفي الربط الكهربائي، لافتا إلى أن رئيسة اليونان اشادت بالدوري المصري في مكافحة الفكر المتطرف.

واكد أن هناك إشادة بجهود مصر في منع الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء اليونان أكد ضرورة تدعيم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ونوّه إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تقف بجانب اليونان للتصدي لأي تهديد، ورئيس وزراء اليونان أكد أن مصر حليف قوى للاتحاد الأوروبي، مستدركا أن اليونان وقبرص دافعا عن ثورة 30 يونيو في الاتحاد الأوروبي.

وكشف عن أن بعض وسائل الإعلام في اليونان تحدثت عن اجتماع هام بين المسئولين في مصر واليونان، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يطبق الاتحاد الأوروبي عقوبات على أردوغان الشهر المقبل بسبب سياسته العدوانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى: مصر فى القمة الثلاثية مع قبرص واليونان قدمت نموذجا قويا لحماية أمن المتوسط

الرئيس السيسي في زيارة رسمية لليونان.. برلمانيون: تساهم في توفير وظائف جديدة واستثمارات مختلفة وتعزيز العلاقات

بسام راضي: زيارة الرئيس السيسي لليونان تأتي في توقيت مهم تشهده المنطقة

شاهد| مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى باليونان

بث مباشر.. الرئيس السيسي يصل إلى أثينا لحضور القمة اليونانية المصرية

أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي لليونان في غاية الأهمية.. فيديو

ترشيحاتنا

أيمن سالم: مصر دخلت في الموجة الثانية لكورونا.. والانتشار أسرع

للمرة الأولى.. ظهور جيب كومباس تريلهوك الجديدة.. صور

إزعاج كبير للأتراك.. أحمد موسى: اجتماع مرتقب بين مصر وقبرص واليونان يتضمن ترتيبات عسكرية

ترتيب مجموعة مصر عقب تعادل جزر القمر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا

لقطات من مراسم تشييع صائب عريقات في رام الله اليوم| شاهد

رئيس وزراء اليونان: من الممكن إشراك تركيا في تحالف الطاقة مع مصر بشرط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للعزاب.. فوائد صحية ونفسية تميزهم عن المتزوجين

نشرة المرأة والصحة.. أبرز المعلومات حول لقاح كورونا الجديد.. أول ظهور لـ ابنة الحضري في خطوبتها

للمرة الأولى.. ظهور جيب كومباس تريلهوك الجديدة.. صور